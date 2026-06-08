Пилот из Самары выиграл третий этап чемпионата RDS Open

Сергей Ермаков занял первое место, набрав 259 баллов Фото: пресс-служба RDS Open

6 и 7 июня в Казани прошел третий этап Открытого чемпионата RDS Open. Пилот из Самары Сергей Ермаков занял первое место, набрав 259 баллов.

Самарский пилот оказался сильнее Александра Леонова из Московской области и Игоря Озолина из Санкт-Петербурга, а в полуфинале с Анатолием Щербаковым судьи отдали победу Сергею после контакта между машинами, который допустил москвич.

В финальном заезде Щербаков и Ермаков сошлись вновь. Сильнее оказался пилот из Самары.

Сам Сергей Ермаков признался, что готовиться к заездам было сложно из-за неисправностей автомобиля. Несмотря на это, спортсмен смог показать уверенно прошел все раунды этапа и завоевал первое место.