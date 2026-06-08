Глава СК потребовал доклад о платном доступе к пляжу в селе Самарской области

Тем, кто выражает недовольство, угрожают применением насилия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Алексеевка Самарской области жаловались в социальных сетях на предпринимателей, которые самовольно ограничили доступ к пляжу. Они установили шлагбаум и стали брать плату за проход. Тем, кто выражает недовольство, угрожают применением насилия. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«Ведомство организовало проверку по признакам незаконного предпринимательства. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю самарского управления Павлу Олейнику представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – рассказали в ведомстве.

Ранее жители села уже обращались в другие компетентные органы, но результатов это не принесло.

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