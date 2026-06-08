В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы

В ситуации ЧС звоните по номеру 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В ближайшие часы местами ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«Во избежание несчастных случаев при усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий. Если непогода застала на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах. Не прячьтесь у стен домов — с крыш возможно падение шифера. Не стойте под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач», — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Также сотрудники службы советуют убрать вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья. Машину лучше поставить в гараж. При отсутствии гаража парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.

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