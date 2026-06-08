Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 10:31

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы

В Самарской области ожидается шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду
Елизавета ЖИРНОВА
В ситуации ЧС звоните по номеру 112

В ситуации ЧС звоните по номеру 112

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В ближайшие часы местами ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«Во избежание несчастных случаев при усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий. Если непогода застала на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах. Не прячьтесь у стен домов — с крыш возможно падение шифера. Не стойте под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач», — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Также сотрудники службы советуют убрать вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья. Машину лучше поставить в гараж. При отсутствии гаража парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал