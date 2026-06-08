В Самаре создали приложение для оценки качества электромобилей

Аналогов программы на рынке нет Фото: СамГТУ

В Самаре разработали приложение для анализа качества электромобилей. Electric Vehicle Quality App оценивает ключевые параметры: запас хода, ресурс батареи, надежность и стоимость владения. На программу получено свидетельство о государственной регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе СамГТУ.

«Приложение позволяет еще до покупки заглянуть в будущее электромобиля. Мы прогнозируем не только паспортный запас хода, но и реальный срок службы батареи с учетом деградации. Батарея теряет емкость с каждым циклом зарядки, а ее замена стоит сотни тысяч рублей. Наш инструмент показывает полную стоимость владения за весь цикл», — говорится в сообщении.

Программа приводит разрозненные данные к единому показателю — индексу качества. Запас хода измеряется в километрах, стоимость владения — в рублях, ресурс батареи — в циклах. Приложение превращает эти цифры в одну понятную оценку.

Разработчики прогнали через модель данные реальных моделей и получили максимальный и минимальный порог качества. Аналогов программы на рынке нет. Существующие сервисы решают либо инженерные, либо экономические задачи по отдельности.

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