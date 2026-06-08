Губернатор Самарской области посетил обновленные корпуса пансионата «Созвездие»

Глава региона пообщался с постояльцами Фото: Юлия Рубцов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил новые корпуса пансионата «Созвездие» для пожилых людей и инвалидов 8 июня. Объект сдали в эксплуатацию в 2026 году. Корпуса рассчитаны на 86 мест.

«Кардинальная разница между тем, что было и стало. Это не просто ремонт, а очень внимательное отношение к доступной среде, к комфорту всех, кто приезжает сюда на реабилитацию. Замечательные врачи и персонал», — сказал Вячеслав Федорищев.

Реконструкцию провели с 2023 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». Работы шли при содействии ВЭБ РФ по концессионному соглашению.

Директор пансионата Екатерина Белых отметила, что здесь соединили несколько типов соцобслуживания: постоянное проживание, временное с реабилитацией и курсы на 21 день. По ее словам, аналогов такому учреждению в Самарской области пока нет. Глава региона также пообщался с постояльцами, персоналом и серебряными волонтерами.

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