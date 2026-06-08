В Куйбышевском районе Самары построят две новые дороги

Рядом уже прокладываем еще одну новую дорогу, которая соединит улицы Центральную и Уральскую. Фото: Иван Носков

Мэр Самары Иван Носков проверил развитие нового микрорайона в Куйбышевском районе. Он обсудил с застройщиками строительство дороги, школы, ФОКа и ход возведения детского сада на 330 мест рядом с ЖК «Амград». По его словам, в новом микрорайоне очень много детей, и судя по количеству молодых семей, будет еще больше, поэтому здесь остро необходимы соцобъекты и комфортные транспортные развязки.

«В 2023 году здесь заморозили строительство магистральной дороги длиной около 700 метров – при проектировании допустили ошибки. Сейчас их исправили, готовим документы для включения в программу строительства. Рядом уже прокладываем еще одну новую дорогу, которая соединит улицы Центральную и Уральскую. Ее готовность – более 20%», – написал глава города в мессенджере МАКС.

В этом году там начали строить детский сад площадью почти 9 тысяч квадратов, а также подготовили проект школы на 1,5 тысячи мест. Строительство ФОКа перенесли из дворовой зоны за внешний периметр жилой застройки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал