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НовостиПолитика8 июня 2026 11:40

Глава района Шарков возглавил министерство безопасности Самарской области

Глава Волжского района Александр Шарков перешел на другую работу в Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Ветерана СВО Шаркова утвердили в должности главы района 6 марта 2025 года. Фото: администрация Волжского района

Ветерана СВО Шаркова утвердили в должности главы района 6 марта 2025 года. Фото: администрация Волжского района

В Самарской области глава Волжского района Александр Шарков покидает свой пост и переходит на новую должность в правительстве региона. Теперь он возглавит министерство региональной безопасности. Об этом стало известно на оперативном совещании 8 июня.

Исполняющего обязанности главы Волжского района уже назначили. Им стал Александр Кузнецов.

Ветерана СВО Шаркова утвердили в должности главы района 6 марта 2025 года. До этого он на протяжении двух месяцев работал с приставкой и. о. Депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно. А министерство безопасности Самарской области до него возглавлял Евгений Московцев.

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