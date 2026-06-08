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НовостиПроисшествия8 июня 2026 11:46

В Самаре компания не платила зарплату 350 сотрудникам

После вмешательства надзорного ведомства долг в 26 млн рублей погасили в Самаре
Елизавета ЖИРНОВА
Руководителя оштрафовали на 200 тысяч рублей

Руководителя оштрафовали на 200 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на сумму около 26 млн рублей. Деньги получили 350 работников дорожно-строительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«Надзорное ведомство внесло руководителю организации представление и инициировала привлечение директора к административной ответственности. Благодаря принятым мерам права жителей восстановлены, задолженность выплачена», — сообщили в ведомстве.

Проверку провела прокуратура Промышленного района Самары. Выяснилось, что в текущем году у организации перед сотрудниками образовался долг. Руководителя оштрафовали на 200 тысяч рублей. Нарушение квалифицировали по статье о невыплате зарплаты лицом, которое ранее уже привлекали за аналогичное правонарушение.

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