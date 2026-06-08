Последние полтора года Благоевич работал в «Партизане», с которым брал серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал 52-летний серб Срджан Благоевич.

«Ключевым моментом при выборе нового тренера была способность и приверженность к построению инициативного футбола. Срджан зарекомендовал себя специалистом, умеющим хорошо использовать сильные стороны своей команды и развивать футболистов», - прокомментировал назначение владелец «Акрона» Павел Морозов.

Благоевич начинал тренерскую карьеру в Сербии. Несколько лет тренировал «Инджию», которую вывел в Суперлигу. В 2020-2022 годах Срджан работал в Казахстане в «Кспии» и «Астане». В сезоне 2022/23 Благоевич вместе с клубом «Дебрецен» завоевал бронзу чемпионата Венгрии.

Последние полтора года наставник руководил сербским «Партизаном», с которым брал серебряные и бронзовые медали.