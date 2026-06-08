В Самарской области водитель легковушки сбил 14-летнего подростка на мотоцикле

Водитель при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием 14-летнего подростка. Водитель Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Sanchez Bandit YB300R под управлением подростка в селе Чубовка Кинельского района, его госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«41-летний водитель легковушки двигался со стороны улицы Юбилейной в направлении улицы Гаражной. При повороте налево он не уступил дорогу кроссовому мотоциклу. Несовершеннолетний участник ДТП госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Авария случилась 7 июня в 17:54. Обстоятельства ДТП выясняются.

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