Эксперты обсудят программу комплексного развития территорий в Самаре

Эксперты обсудят, как будет развиваться наш город. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

9 июня в Самаре состоится круглый стол на тему «Стратегическое планирование городской среды: инструмент повышения качества жизни». Его организатором выступает медиагруппа «Комсомольская правда».

Мероприятие соберет представителей министерства строительства Самарской области, а также девелоперских, строительных и риэлторских компаний Самары для обсуждения перспектив и проблем реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в городе.

Эксперты рассмотрят, как соблюсти баланс интересов города, застройщиков и жителей, в том числе расселяемых из аварийного жилья, готовность городской инфраструктуры к обслуживанию новых жилых комплексов, влияние экономических вызовов на темпы и качество реализации проектов. Оценят, как изменилось представление о качестве жизни в мегаполисе за последние 10–15 лет, роль рекреационных зон и панорамных видов в формировании психологического комфорта потребителей, привлекательности жилья и его цены, а также влияние цифровизации на требования к современному жилью и многое другое.

Самые интересные тренды и наблюдения будут опубликована в статье на сайте «КП».

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