В Самарской области отменили форум «иВолга»-2026

Суть форума заключается в его обычном, палаточном формате, который нельзя размывать. Фото: vk.com/forumivolga

В 2026 году форум «иВолга» в Самарской области проходить не будет. Изначально его планировали провести в онлайн-формате, чтобы обеспечить безопасность участников. Однако после встречи губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с представителями министерства молодежной политики, движения «Первых» и «Молодой Гвардии» было принято другое решение. Об этом сообщили на оперативном совещании правительства региона.

«Суть форума заключается в его обычном, палаточном формате, который нельзя размывать, поэтому даже от онлайн-формата отказались. Решение было серьезным, ведь «иВолга» стала заметным федеральным событием, и для Самарской области это большая гордость», – рассказал глава региона.

По его словам, к следующему году регион будет готовиться – «иВолгу» планируют провести на очень достойном уровне.

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