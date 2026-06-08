AI Journey на ПМЭФ: От чат-бота к «цифровому коллеге»

Будущее за системами, которые умеют встраиваться в рабочий процесс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На XIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказали о решениях, которые превращают ИИ из поисковой строки в полноценного «коллегу» — с собственной памятью и зоной ответственности. Участники обсудили возможности, которые ИИ-агенты предоставляют бизнесу. Акцент был сделан на переходе от концепций и идей к решению реальных бизнес-задач, сообщает пресс-служба Сбера.

На сессии AI Journey аудитории рассказали про самоэволюционирующего агента банка, а также продемонстрировали некоторые инструменты для самостоятельного создания таких агентов в подходе low-code/no-code. Также участники рассмотрели вопросы допустимой степени автономности агентов в принятии решений, некоторые аспекты их внедрения в бизнес-процессы, а также возможности применения ИИ-агентов и мультиагентных систем как полноценных цифровых сотрудников компании, позволяющих строить целые цифровые команды.

Эксперты сошлись во мнении: будущее за системами, которые умеют встраиваться в рабочий процесс. Такие ИИ-решения берут на себя рутину и помогают людям работать продуктивнее, а не больше.

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