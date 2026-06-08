Губернатор Самарской области наградил лучших работников социальной сферы

Я понимаю, что работа с людьми, особенно с теми, которые оказались в непростых условиях, очень требовательная. Фото: Виктория Старосельская

8 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню социального работника. Оно прошло в Самарском академическом театре оперы и балета.

«Я понимаю, что работа с людьми, особенно с теми, которые оказались в непростых условиях, очень требовательная. Мы все уважаем ваш труд и хотим, чтобы у вас всегда все складывалось успешно и чтобы несмотря на очень большую эмоциональную вовлеченность на работе, дома всегда был мир, порядок, тепло. Спасибо вам за вашу работу!», – сказал глава региона.

В регионе сейчас трудятся около 17 тысяч соцработников. Они обеспечивают поддержку каждому четвертому жителю области. На мероприятии наградили лучших работников сферы. Почетный знак губернатора «За служение людям» вручили Тамаре Тетюшиной. Звания «Заслуженный работник социальной защиты населения» были удостоены Сергей Баловнев и Елена Бояркина. Также почетные грамоты губернатора получили Любовь Попова и Людмила Кузнецова. Еще семь человек также получили благодарности.

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