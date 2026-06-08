Тольяттинские химики завоевали очередное звание «ЭкоЛидера»

Высокое звание ЭкоЛидера завод получил шестой раз / Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Компания участвует в престижном экологическом конкурсе Самарской губернии с 2010 года, и шесть раз получал высшую награду. Общественное признание подтверждает успешную стратегию «зеленого» роста: за последнее десятилетие при увеличении объемов товарной продукции в 1,5 раза предприятию удалось сократить валовые выбросы в 1,4 раза, а удельные - в 2 раза.

Завод реализовал два масштабных проекта, непосредственно влияющих на экологию Тольятти: ввел в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков всего Северного промышленного узла и Центрального района, а также запустил новую установку выпарки и грануляции на производстве аммиачной селитры, что позволило снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. В 2025 году общие затраты компании на природоохранные мероприятия и экологические проекты, включая капитальные вложения, составили 5,2 миллиарда рублей.

- Победа в конкурсе «ЭкоЛидер» для нас - не просто награда, а объективная оценка системной работы всего коллектива, - сказала начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «КуйбышевАзот» Ирина Мокеева, получая награду. - Комплексная оценка всех новых проектов с экологической точки зрения, внедрение новых ресурсосберегающих технологий, социальный и ответственный подход к природоохранным мероприятиям, все это позволяет нашему предприятию устойчиво развиваться, одновременно снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Ирина Мокеева уверена: в экологической политике главное — комплексный подход / Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

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