Самарские нефтепереработчики благоустроили родник Барский в Кинельском районе

Волонтеры КНПЗ относятся к природным богатствам родного края бережно и с уважением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Село Сколково Кинельского района славится родниками. Один из них бьет из-под земли около речки Бурачки, на правом берегу которой стоит село. Второй, «Барский», находится в бывшем имении Константина Сибирякова - золотопромышленника и мецената.

Именно на этот сколковский источник в начале июня приехали в составе экспедиции «Родники Самарской области» волонтеры Куйбышевского НПЗ. Цель - та же, что и в предыдущие годы: очистить и благоустроить территорию, обеспечить воде беспрепятственный выход, а посетителям - доступность. Видно, вода здесь и правда особенная - трава разрослась настолько пышная, что пришлось косить. Также заводчане, вооружившись пилами и секаторами, убрали сухостой, сделав лес вокруг родника светлым и прозрачным. Преобразилась не только природа: перила лестницы, ведущей к источнику, выкрасили в свежий зеленый цвет - лесной, гармонирующий с ландшафтом.

Выезд на родники - далеко не первая экологическая акция этого года для волонтеров Куйбышевского НПЗ. Заводчане в течение месяца убирались в самарских парках и скверах, высадили тысячу сосен в Красноярском лесничестве, провели в школах Куйбышевского района «ЕлкаФест» и навели чистоту на волжском берегу.

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