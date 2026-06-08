Вячеслав Федорищев рассмотрел исполнение поручений по итогам выезда в Октябрьск

Глава города Владимир Ревин сообщил о ряде выполненных поручений. Фото: Иван Макеев

8 июня на оперативном совещании правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги рабочей поездки в Октябрьск, которая состоялась 18 мая. Глава города Владимир Ревин сообщил о ряде выполненных поручений, но попросил уменьшить процент софинансирования некоторых работ из местного бюджета в связи с его дефицитом.

«По всем пунктам, которые озвучил глава, прошу внимательно посмотреть. Есть вещи, которые мы, к сожалению, не сможем сразу поддержать. Но перечень достаточно проработанный – надо помогать», – сказал Вячеслав Федорищев, обратившись к первому зампреду правительства Виталию Шабалатову.

Одной из проблем, требующих дополнительного финансирования, является износ инженерных сетей. Для этого уже запланировано приобретение специализированной техники – его конкурсная закупка назначена до 20 июля. Также уже сформирована заявка на замену оборудования насосной станции №3.

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