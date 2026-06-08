Самарская область присоединилась к проекту «Императорский маршрут»

Императорский маршрут» – это не только и не столько про туризм, это про сохранение памяти о тех замечательных, фундаментальных традициях, которые были при Романовых. Фото: правительство Самарской области.

8 июня правительство Самарской области, фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Минэкономразвития РФ заключили соглашение о присоединении региона к федеральному историко-культурному туристическому проекту «Императорский маршрут». Документ подписали губернатор Вячеслав Федорищев и создатель проекта Анна Громова.

«Императорский маршрут» – это не только и не столько про туризм, это про сохранение памяти о тех замечательных, фундаментальных традициях, которые были при Романовых, а сейчас стали нашей культурой. Мы должны их всячески беречь и пропагандировать», – сказал глава региона.

Соглашение предполагает продвижение проекта, включающего маршрут, связанный с памятью императорской семьи, а также маршруты пребывания, посещений, путешествий и паломничеств представителей Императорского Дома Романовых. Самарская область стала 33-м участником проекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал