В Самарской области работают над защитой от массовых атак БПЛА

Между подразделениями ответственных служб налаживается взаимодействие, включающее использование средств радиоэлектронной борьбы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Помощник губернатора Самарской области по защите от беспилотной опасности Денис Портнягин рассказал о мерах противодействия массовым атакам БПЛА в регионе. По его словам, в этом направлении уже ведется активная работа. Об этом сообщает ГТРК Самара.

«Между подразделениями ответственных служб налаживается взаимодействие, включающее использование средств радиоэлектронной борьбы, систем постановки радиопомех и радиолокационных станций, регулярно проводятся специальные мероприятия», – рассказал Денис Портнягин.

Жители региона также участвуют в решении проблемы. Например, студенты и ученые СамГУ занимаются развитием искусственного интеллекта в этом направлении.

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