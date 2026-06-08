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НовостиОбщество8 июня 2026 17:43

В Самарской области работают над защитой от массовых атак БПЛА

В Самарской области проводят мероприятия по защите от массовых атак БПЛА
Екатерина ПАВЛОВА
Между подразделениями ответственных служб налаживается взаимодействие, включающее использование средств радиоэлектронной борьбы.

Между подразделениями ответственных служб налаживается взаимодействие, включающее использование средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Помощник губернатора Самарской области по защите от беспилотной опасности Денис Портнягин рассказал о мерах противодействия массовым атакам БПЛА в регионе. По его словам, в этом направлении уже ведется активная работа. Об этом сообщает ГТРК Самара.

«Между подразделениями ответственных служб налаживается взаимодействие, включающее использование средств радиоэлектронной борьбы, систем постановки радиопомех и радиолокационных станций, регулярно проводятся специальные мероприятия», – рассказал Денис Портнягин.

Жители региона также участвуют в решении проблемы. Например, студенты и ученые СамГУ занимаются развитием искусственного интеллекта в этом направлении.

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