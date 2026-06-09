В Самарской области обсудили вопросы индивидуального жилищного строительства

Наша задача заключается не только в контроле, но и в сопровождении участников рынка. Фото: Минстрой Самарской области

5 июня в центре «Мой бизнес» прошла встреча застройщиков Самарской области, работающих в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), с представителями региональной и муниципальной власти. На мероприятии обсудили наиболее востребованные отраслью вопросы, например новый закон, который регулирует отношения подрядных организаций с заказчиками. Об этом сообщает Минстрой Самарской области.

«Наша задача заключается не только в контроле, но и в сопровождении участников рынка. Наша общая цель – создать понятные и прозрачные условия работы для бизнеса и обеспечить надежную защиту интересов граждан», – рассказал врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

В Самарской области рынок ИЖС продолжает демонстрировать устойчивый рост и становится одним из ключевых сегментов жилищного строительства. Сегодня порядка 70% ипотечных сделок в этом сегменте реализуются с использованием механизмов, обеспечивающих защиту граждан и прозрачность расчетов.

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