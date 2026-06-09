В Самаре 950 школьников вышли на работу

Работа в каникулы учит ребят ценить свой и чужой труд, грамотно распределять заработанные деньги, находить новых друзей и даже потенциальных работодателей. Фото: Иван Носков

В Самаре стартовала кампания по летнему трудоустройству школьников. В июне к работе приступили 950 ребят, а всего за сезон молодежный центр «Самарский» трудоустроит не менее 3 тысяч подростков от 14 до 17 лет. В 2026 году свое согласие на трудоустройство дали 120 предприятий – намного больше, чем в предыдущие годы.

«Работа в каникулы учит ребят ценить свой и чужой труд, грамотно распределять заработанные деньги, находить новых друзей и даже потенциальных работодателей. Предлагаются как стандартные работы, так и более «специализированные» – например, вожатым, регистратором в поликлинике, сотрудником архива. То есть ребята могут еще и познакомиться с работой предприятий и учреждений «изнутри» и, возможно, определиться с будущей профессией», – написал мэр Самары Иван Носков в мессенджере МАКС.

Трудоустройство организовано блоками по две недели. Зарплата за месяц – около 24 тысяч рублей, за две недели – примерно 12 тысяч. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста: 14 лет – 4 часа, 15 лет – 5 часов, 16–17 лет – до 7 часов. Суббота и воскресенье – выходные.

Для тех, кто планирует работать в июле, запись уже открыта, а запись на август стартует с 21 июля. Для трудоустройств необходимо лично прийти в отделение центра по адресу ул. Гагарина, 86, взяв с собой полный пакет необходимых документов, перечень которых можно найти по ссылке. Записаться на прием можно по телефону 8 (846) 262-52-47.

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