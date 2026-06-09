Горячую воду отключат в Автозаводском районе Тольятти с 15 по 21 июня

Гидравлические испытания пройдут с 15 по 21 июня / Фото: Т Плюс

Очередной этап гидравлических испытаний стартует на следующей неделе в Тольятти. Он затронет жителей Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Так, с 15 по 21 июня 2026 года энергетики проведут гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ ВАЗа. Повышенным давлением холодной воды проверят на прочность трубопроводы в границах улиц Северной, Вокзальной, Южного шоссе, Офицерской, Дзержинского, Свердлова, Ленинского проспекта, Фрунзе, Приморского бульвара и Спортивной. Также ограничения затронут жителей домов и предприятия, расположенные в границах улиц Цеховой, Окраинной, Борковской, Полякова, Заставной, Московского проспекта, Воскресенской, Революционной, Юбилейной, Ботанической и проспекта Степана Разина.

Жителей Тольятти просят соблюдать правила безопасности: не находиться рядом с трубами наземной прокладки и люками тепловых камер, не оставлять в охранных зонах теплотрасс авто и другое имущество, а также напомнить детям об опасности игр вблизи труб и мест проведения ремонта коммуникаций. Горячую воду в дома тольяттинцев вернут, как только будут завершены ремонтные работы.

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