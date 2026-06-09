В Самаре дорабатывают проект межвузовского кампуса «Куйбышев»

В Самаре обсудили облик строящегося межвузовского кампуса «Куйбышев». В его проект хотят внести изменения. На территории планируется построить учебно-лабораторный корпус с технопарком, гостиничный комплекс из семи корпусов, физкультурно-оздоровительный комплекс и испытательный полигон. Об этом сообщили в минградполитики региона

«Благоустройство точно должно быть сложнее, территория позволяет это сделать. Эксперты предложения озвучили, проект будет доработан», – сказала врио министра градостроительной политики Екатерина Семенова.

Рядом с кампусом хотят сделать парковки, велодорожки, открытые спортивные площадки и парки, которые будут открыты для всех желающих. Фасад предлагается украсить композитными панелями красновато-терракотового оттенка с точечной подсветкой.

Напомним, межвузовский кампус планируют построить до 2030 года, а не до 2027 года, как хотели изначально. Это произошло из-за переосмысления его идеи. Раньше основным направлением кампуса была ИТ-сфера, а теперь – беспилотные роботизированные комплексы. Он станет фундаментом для подготовки кадров в сфере БПЛА.

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