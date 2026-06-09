Появился график работы банковских офисов в Самаре в праздничные выходные

Режим работы банковских отделений изменится из-за празднования Дня России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, как будут работать банковские офисы в Самарской области в длинные праздничные выходные. График будет скорректирован в период с 12 по 15 июня 2026 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Так, в пятницу, 12 июня, будут работать только дежурные офисы. 13 июня – те отделения, которые обычно работают по субботам, 14 июня – те, что работают по воскресеньям.

По данным банка, платежи по кредитам физлиц 12-14 июня спишут в штатном режиме. Если срок действия вклада заканчивается 12 июня, его продлят 13-го числа. Если 14 июня, то пролонгацию перенесут на 15 июня. Тем, у кого срок действия вклада заканчивается 13 июня, пролонгацию проведут в тот же день.

Что касается банкоматов в зонах круглосуточного самообслуживания, то они в период праздников продолжат работать в режиме 24/7. Устройства, которые расположены в ТЦ и других организациях, будут доступны по графику работы этих заведений.

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