В Самаре согласовали внешний вид жилого дома в поселке Мехзавод

В строящемся ЖК будет 109 квартир. Фото: наш.дом.рф

В июне 2026 года в Красноглинском районе Самары согласовали архитектурно-градостроительный облик жилого дома, который строится в поселке Мехзавод. Соответствующая информация представлена на сайте минградполитики региона.

«Решено согласовать внешний вид многоквартирного жилого дома (11-16 этажей) со встроенными помещениями в квартале № 3. Общая площадь земельного участка составляет 19900,88 кв. м», – говорится в документе.

Застройщиком выступает «Адрем Развитие». В строящемся ЖК «Салют» будет 109 квартир, общая жилплощадь достигнет 5753 кв. м. В комплексе предусмотрено 24 нежилых помещения. Завершить строительство планируется во втором квартале 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал