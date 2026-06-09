Проекты самарских предпринимателей стали лауретами федерального конкурса

Соцпроекты, реализуемые женщинами по этим востребованным направлениям, достойны особого внимания

На ПМЭФ-2026 прошла торжественная церемония награждения победителей V юбилейного конкурса «Женщины за здоровое общество». Награды вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Победителем в номинации «Здоровьесберегающие технологии» стал проект Варвары Мишустиной. Финалистом в той же номинации стал проект по производству фармацевтических капсул Наталии Медведевой. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Мы решили, что соцпроекты, реализуемые женщинами по этим востребованным направлениям, достойны особого внимания, широкого освещения и, конечно же, поддержки. За пять лет к конкурсу присоединились более 3,5 тысячи женщин из 86 регионов России», – рассказала Валентина Матвиенко.

В 2026 году на конкурсе представили 450 проектов из 86 регионов России. Он открывает новые возможности для привлечения государственной поддержки, поиска партнеров и тиражирования лучших практик здоровьесбережения.

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