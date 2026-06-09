Самарцы смогут профессионально редактировать изображения в нейросети

Пользователи теперь могут загружать до трех фотографий для генерации и редактирования изображений / Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

В Kandinsky теперь можно создавать картинку из нескольких фото и детально редактировать изображения. Такие возможности теперь доступны каждому в ИИ-помощнике ГигаЧат, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным банка, теперь пользователи могут загружать до трех фотографий для генерации и редактирования изображений, вручную убирать или заменять объекты на готовых снимках без использования профессиональных программ. Обновление может пригодиться тем, кто работает с визуальным контентом, — для соцсетей, рекламы, дизайна интерьеров или личных проектов.

«Мы строим ИИ-помощника, который берет на себя рутину — освобождает время человека для того, что действительно важно. Визуальный контент сегодня — это и личное творчество, и рабочий инструмент. Мы хотим, чтобы ГигаЧат одинаково хорошо справлялся с любыми задачами: будь то иллюстрация для личного проекта или баннер для рекламной кампании», — прокомментировал CTO Kandinsky, управляющий директор по исследованию Сбера Денис Димитров.

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