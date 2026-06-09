В Самаре мотоциклист на Harley сбил мужчину на электросамокате

В районе дома №89 он столкнулся с электросамокатом под управлением 40-летнего мужчины.

8 июня в 22:58 в Советском районе Самары 33-летний мужчина на мотоцикле Harley ехал по улице Победы со стороны Средне-Садовой. В районе дома №89 он столкнулся с электросамокатом под управлением 40-летнего мужчины, который ехал со стороны Ново-Вокзальной с левым поворотом на улицу Александра Матросова. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель электросамоката получил телесные повреждения. Ему назначили амбулаторное лечение», – рассказали в ведомстве.

Напомним, на крыше многоквартирного дома в Самаре произошел взрыв.

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