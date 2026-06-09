В больнице Самарской области установили МРТ

Завершается настройка оборудования Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области в Новокуйбышевской центральной городской больнице установили современный магнитно-резонансный томограф. Оборудование приобрели за счет областного бюджета по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

«Аппарат МРТ имеет индукцию магнитного поля 1,5 Тесла. Он позволяет исследовать различные органы и системы организма. Сейчас завершается настройка оборудования и ремонт прилегающих зон», — говорится в сообщении.

Врачи-рентгенологи и рентгенлаборанты прошли обучение для работы на новом аппарате. МРТ-диагностика будет доступна как пациентам стационара, так и амбулаторным больным по направлению из поликлиники. Поставка оборудования стала еще одним шагом в повышении доступности медицинской помощи в регионе.

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