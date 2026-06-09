Самарцам напомнили, как проверить недвижимость на наличие ареста или запрета

Если обременений нет, в графе будет указано: «Не зарегистрировано». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцам рассказали, как проверить недвижимость на наличие ареста или запрета. Основная информация об этом хранится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Заказ выписки оттуда – один из самых надежных способов получить актуальные данные. Об этом сообщает Росреестр по Самарской области.

«В разделе выписки «Ограничение прав и обременение объекта недвижимости» указываются: наличие ареста или запрета, вид обременения, дата и номер регистрации, срок действия ограничения и другие данные. Если обременений нет, в графе будет указано: «Не зарегистрировано»», – рассказали в ведомстве.

Выписку можно заказать в МФЦ при личном обращении с паспортом, а также на «Госуслугах» или сайте Росреестра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал