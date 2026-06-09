В Самаре директор турфирмы присвоил 1,2 млн рублей за билеты

От его действий пострадали 17 человек, которые суммарно лишились 1,2 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор одной из туристических фирм в Самаре обещал клиентам организовать отпуск. Однако, получив деньги, он не покупал билеты и не бронировал отели, а просто присваивал средства. От его действий пострадали 17 человек, которые суммарно лишились 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

«Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и обязал вернуть обманутым похищенные деньги. Взыскание обратили на счета должника. Также ему запретили регистрационные действия в отношении автомобиля Ford Focus и ограничили выезд за границу», – рассказали в ведомстве.

В результате принятых мер ущерб полностью возместили.

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