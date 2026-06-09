Незаконных торговцев ловили в Самаре на пересечении Челюскинцев и Ленина

Штраф за незаконную торговлю составляет от 1500 до 4500 рублей Фото: администрация Самары.

На пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Ленина в Октябрьском районе Самары провели рейд по незаконной торговле с лотков и автомобилей. Такие мероприятия в областной столице проводят регулярно, с начала года за незаконную торговлю составили более 330 протоколов.

«Мы хотим, чтобы предприниматели поняли: работать легально - это не ограничение, а защита», – отметила замглавы Самары Юлия Ашуркова.

Штраф за незаконную торговлю составляет от 1500 до 4500 рублей, при повторном нарушении – 5000 рублей. Кроме того, у торговцев конфискуют продукцию и оборудование при выявлении нарушений.

В Самаре организованы официальные ярмарки, где можно легально продавать свою продукцию, их список доступен по ссылке.

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