В Самаре в вагонах Грушинского экспресса пройдет акция по проверке здоровья

Пройдут мастер-классы по первой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на железнодорожном вокзале прямо в вагонах Грушинского экспресса состоится акция по укреплению здоровья. Участники смогут пройти экспресс-тестирование, дерматологический скрининг и посетить лекции. Акция пройдет 16 июня в 9:00. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Сотрудники центра проверят факторы риска, проведут индивидуальные консультации и выдадут «Паспорт здоровья». Врачи диспансера проведут осмотр кожных покровов на наличие новообразований. Также пройдут мастер-классы по первой помощи», — говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили Самарская пригородная пассажирская компания и областной центр общественного здоровья. Состав разместят на первой платформе, 17А путь. Акция направлена на укрепление здоровья работников компании и популяризацию здорового образа жизни среди пассажиров и жителей города.

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