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НовостиОбщество9 июня 2026 11:47

За четыре дня в Самаре выявили почти 400 иностранцев-нелегалов

В Самаре 57 иностранцев хотят выдворить из страны
Александра ТАЙБАТРОВА
27 человек уже депортировали

27 человек уже депортировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением лета в Самаре начали проводить масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. В них участвовали полицейские, сотрудники Росгварции и ФСБ.

Уже за первые четыре дня были выявлены почти 400 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории нашей страны. Также к ответственности привлекли собственников жилья, которые фиктивно регистрировали иностранцев.

57 иностранцев-нарушителей поместили в центр временного содержания, скоро их выдворят из страны. 27 человек уже депортировали. 70 иностранцам запретили въезжать в Россию.

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