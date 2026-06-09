Житель Самарской области потратил 6,5 миллионов рублей с чужой карты

Приговор еще не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынесли приговор по делу о краже с чужой карты. Доступ к ней получил житель Хворостянского района, а потом установил на свой мобильный телефон банковское приложение. После этого мужчина снимал деньги с чужой карты, оплачивал ей покупки – всего он потратил более 6,5 миллионов рублей.

«Мужчину признали виновным в совершении кражи», – следует из релиз объединенной пресс-службы судов Самарской области.

Житель Хворостянского района признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Суд учел эти обстоятельства и тот факт, что потерпевший просил не наказывать обидчика слишком сурово. В итоге мужчину приговорили к году принудительных работ, при этом 10% из зарплаты у него будут удерживать. Приговор еще не вступил в законную силу.

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