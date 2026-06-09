В Самаре мужчина до смерти избил коллегу после новогоднего корпоратива

От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя две недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После новогоднего корпоратива мужчина поругался с коллегой, с которым у них давно был рабочий конфликт. В какой-то момент нападавший несколько раз ударил оппонента в голову и туловище. От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя две недели. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«20 февраля 2026 года мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако защита осужденного с приговором не согласилась, настаивая на недоказанности вины, и попыталась обжаловать его в вышестоящем суде», – рассказали в надзорном ведомстве.

При повторном рассмотрении дела другой суд не согласился с доводами адвоката и оставил приговор без изменений. По информации самарского областного суда инцидент произошел в ночь на 29 декабря 2023 года.

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