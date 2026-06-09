В Самаре отремонтировали лестницу и пандус на улице Пионерской

Службы благоустройства усилили работу по вывозу автомобильных покрышек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первую неделю июня через социальные сети поступило 3214 сообщений от жителей Самарской области. Об этом доложили на оперативном совещании в правительстве региона 8 июня.

«К предыдущей неделей число жалоб на ЖКХ, благоустройство, дороги, общественный транспорт и медицину снизилось», — сообщили на совещании.

В Самаре на улице Пионерской, дом 17, отремонтировали лестницу и пандус. Устранен провал асфальта на Енисейской, 60. На улице Победы, 135, ликвидировали утечку в подвале. В Тольятти отремонтировали улицу Спортивную. Службы благоустройства усилили работу по вывозу автомобильных покрышек.

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