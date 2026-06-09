Жителя Сызрани арестовали на Кубани за свастику из сметаны

Его признали виновным в пропаганде нацистской символики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани суд арестовал на 10 суток 52-летнего жителя Сызрани. Мужчина нарисовал сметаной свастику во дворе многоквартирного дома в городе Тихорецке. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили и привлекли к ответственности правонарушителя», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина приехал из Сызрани в Тихорецк учиться. Он проходит обучение на помощника машиниста в Северо-Кавказском учебном центре профессиональных квалификаций. Суд признал его виновным в пропаганде нацистской символики и назначил 10 суток ареста.

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