Коммунальщики из Самары хотят наказать производителей влажной туалетной бумаги

Изделия из нетканого материала являются главной причиной сбоев в работе системы водоотведения. Фото: «РКС-Самара»

Компания «РКС-Самара» направила обращение в ФАС по поводу размещения информации на упаковках влажной туалетной бумаги о том, что ее якобы можно смывать в канализацию. Такой текст сотрудники предприятия обнаружили на одном из маркетплейсов.

«Изделия из нетканого материала – влажные салфетки и влажная туалетная бумага, рулонные тряпки, средства женской гигиены, подгузники – являются главной причиной сбоев в работе системы водоотведения», – отметила пресс-служба коммунальной компании.

По мнению самарских коммунальщиков, размещение недостоверной информации на упаковке нарушает закон и вредит системе водоотведения. Они просят провести проверку рекламодателя и привлечь его к ответственности, если нарушения подтвердятся.

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