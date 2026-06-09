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НовостиОбщество9 июня 2026 13:17

В Самаре пройдет фестиваль зинов и фотокниг «Жердела»

Более ста авторов со всей России представят комиксы, зины и независимые журналы
Елизавета ЖИРНОВА
Зрители смогут купить некоторые экземпляры Фото: МБУК Самары «СМИБС»

Зрители смогут купить некоторые экземпляры Фото: МБУК Самары «СМИБС»

В Самару привезут сотни комиксов, зинов и фотокниг от авторов со всей России. С 14 по 21 июня в библиотеке № 8 на улице Николая Панова, 30, пройдет фестиваль «Жердела» (16+). Об этом сообщили в МБУК Самары «СМИБС».

«Участники смогут создать личные или коллективные малотиражные издания разными способами. Также зрители увидят, как художники из разных городов исследуют память, город и повседневность», — говорится в сообщении.

Фестиваль объединяет авторов, художников, фотографов и издателей. Они работают с самиздатом, экспериментальными печатными изданиями и альтернативными форматами. Более ста независимых авторов и творческих коллективов представят зины, фотокниги, комиксы, книги художника и независимые журналы. Зрители смогут не только посмотреть, но и купить некоторые экземпляры. Также в библиотеке пройдут лекции и мастер-классы.

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