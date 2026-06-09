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НовостиОбщество9 июня 2026 13:19

Жители ряда домов в Ленинском районе Самары остались без холодной воды

Холодную воду отключили в части домов в центре Самары на время ремонта коммуникаций
Анастасия ФИЛАТОВА
Воду в дома самарцев вернут до конца дня.

Воду в дома самарцев вернут до конца дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 9 июня 2026 года, жители ряда домов в Ленинском районе Самары остались без холодной воды. Ограничения затронули дома, расположенные на улицах Ленинской, Садовой и Ульяновской.

«По информации ресурсоснабжающей компании, водоснабжение перекрыто на время аварийного ремонта внутренних коммуникаций здания № 200 по улице Садовой. Работы проводит ТСЖ», - приводит «Самарская газета» комментарий городской администрации.

Ремонт планируется завершить до конца сегодняшнего дня. Водоснабжение ориентировочно восстановят до 18:00 9 июня.

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