«Крылья Советов» не планируют подписывать Артема Дзюбу

Дзюба провел за «Акрон»52 матча, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Артем Дзюба не перейдет в самарские «Крылья Советов». О возможном подписании форварда сообщили в «Mash на спорте». По информации издания, руководство «КС» решительно настроено подписать Дзюбу, так как хочет усилить зону атаки.

«Дзюба не интересен Крыльям: боссы самарцев решительно не настроены подписывать игрока ни в ближайшее, ни в далекое время. Крылья играют в другой футбол, где нужны быстрые игроки. Пара таких должна скоро появиться в команде Булатова», - опроверг информацию журналист и инсайдер Иван Карпов.

Напомним, последние два сезона Артема Дзюба провел в тольяттинском «Акроне». За красно-черных Дзюба провел 52 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. После окончания сезона 2025/26 форвард покинул «Акрон» и сейчас находится без клуба.