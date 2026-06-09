В Самарской области мошенники используют отключение воды для кражи данных

Будьте бдительны и не переходите по подозрительным ссылкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды для обмана жителей Самарской области. Они рассылают сообщения якобы от управляющих компаний и предлагают посмотреть график отключений по ссылке. Об этом предупредили в минэнерго Самарской области.

«Ссылка ведет на копию официального сайта. Там просят ввести логин и пароль от «Госуслуг». В некоторых случаях людей просят скачать документ с графиком или приложение ЖКХ. Внутри файлов находятся вредоносные программы, которые крадут данные», — рассказали в ведомстве.

Узнать информацию об отключении горячей воды в многоквартирных домах можно только через официальные сайты управляющих компаний, диспетчерскую УК и городские сервисы. Там достаточно ввести адрес дома: улицу и номер. Будьте бдительны и не переходите по подозрительным ссылкам.

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