В Самаре провели ремонтные работы на водопроводе по нескольким адресам 9 июня

Велась перекладка канализационной линии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 9 июня прошли ремонтные и плановые работы на водопроводе. По ряду адресов отключали холодную воду. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

«Ведется перекладка канализационной линии на улицах Литвинова, Алексея Толстого, Антонова-Овсеенко и Стара-Загора», — рассказали в ведомстве.

Работы прошли на улицах Гая, 9, Киевской, 14, Галактионовской, 82, Егорова, 12, Ново-Садовой, 303А, Витебской, 12, Партизанской, 181, проспекте Карла Маркса, 360, Ташкентской, 113. На большинстве объектов отключения холодного водоснабжения не предполагались, они могли возникнуть в процессе.

Полностью без воды остались жители на улицах Егорова, Витебской, Партизанской, проспекте Карла Маркса, Ташкентской и Стара-Загора. С 10:00 до 12:59 отключали насосную станцию №14А. Если адреса нет в списке, жителям советовали обращаться в управляющую компанию. Это могли быть внутренние работы в подвале или у соседей.

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