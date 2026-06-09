В Самаре открылась выставка «Герои Труда» на Аллее Трудовой Славы

Выставка будет работать до окончания теплого сезона Фото: администрация Самары

На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда». Она объединяет более 60 биографий Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Героев Труда России. Их жизнь и деятельность связаны с Самарой и Куйбышевом. Об этом сообщили в администрации Самары.

«В начале мая эта же выставка в мультимедийном формате открылась на площади Куйбышева. На экспозиции представлены фото и биографии людей с достижениями в науке, промышленности, культуре, образовании», — говорится в сообщении.

Среди героев — трижды Герой Социалистического Труда, авиаконструктор Сергей Ильюшин, дважды Герой Социалистического Труда, министр обороны СССР Дмитрий Устинов, конструктор Сергей Королев, директор завода Виктор Литвинов и другие. Выставка будет работать до окончания теплого сезона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал