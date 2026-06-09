В Самарской области ужесточили требования к подготовке домов к зиме

Новые требования повысят ответственность УК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей региона контролировать подготовку к зиме своих управляющих компаний. С 1 сентября 2026 года ужесточаются требования к подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Обязательным условием становится наличие паспорта готовности дома.

«Наличие документа становится обязательным лицензионным условием для всех управляющих организаций. УК, не получившие паспорт готовности к зиме, могут привлечь к административной ответственности», — рассказали в филиале.

Обязательные условия получения паспорта — промывка, опрессовка и наладка гидравлического режима внутридомовой системы отопления. Также нужно обеспечить работоспособность общедомовых приборов учета.

Жильцы могут сами контролировать ход подготовки. Информация размещается на сайте компании в разделе «Подготовка к ОЗП». Новые требования повысят ответственность УК за техническое состояние домов и качество подготовки к зиме.

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