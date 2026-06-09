В Самаре на Софийской набережной пройдет праздничный концерт ко Дню России

Коллектив исполнит любимые мелодии отечественных авторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на Софийской набережной 11 и 12 июня состоятся праздничные мероприятия ко Дню России. Основной площадкой станет амфитеатр и кинотеатр под открытым небом «Филин». 11 июня в 19:00 там пройдет концерт Самарского концертного духового оркестра. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Коллектив исполнит любимые мелодии отечественных авторов и популярные патриотические песни разных лет. После концерта, в 21:00, все желающие смогут посмотреть фильм «Я шагаю по Москве», — говорится в сообщении.

12 июня в 16:30 покажут анимационный проект «Гора Самоцветов», в 18:20 — фильм «Движение вверх», в 20:40 — «Адмиралъ». Праздничные мероприятия также готовят другие учреждения.

Детская картинная галерея 12 июня приглашает на выставку «Жить по-самарски». Музей-галерея «Заварка» проведет концерт ансамбля «Вечора». В Музее Эльдара Рязанова состоится лекция «Великие собиратели Земли Русской» и кинопоказы. Самарская публичная библиотека 13 июня организует экскурсию по городским скульптурам и памятникам. Подробные программы доступны на сайтах учреждений.

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