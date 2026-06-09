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НовостиСпорт9 июня 2026 15:16

Хубулов, Ахметов и Сутормин покинули «Крылья Советов»

«Крылья Советов» расстались с тремя футболистами
Роман ГЕРАСЬКОВ
У всех футболистов закончились контракты

У всех футболистов закончились контракты

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина. У всех футболистов закончились контракты. Новые соглашения подписаны не будут.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Владимира, Ильзата и Алексея за игру в нашей команде и желает успехов в дальнейшем!», - прокомментировали в клубе.

Владимир Хубулов присоединился к «Крыльям Советов» в 2022 году. За это время он провел за самарцев 44 матча, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Ильзат Ахметов был арендован «КС» перед началом прошлого сезона. Ахметов принял участие в 31 матче, забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

Алексей Сутормин пополнил состав «КС» в прошлом сезоне и провел за волжан 22 матча.