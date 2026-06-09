Хубулов, Ахметов и Сутормин покинули «Крылья Советов»

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".
Самарские «Крылья Советов» объявили об уходе Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина. У всех футболистов закончились контракты. Новые соглашения подписаны не будут.
«ПФК «Крылья Советов» благодарит Владимира, Ильзата и Алексея за игру в нашей команде и желает успехов в дальнейшем!», - прокомментировали в клубе.
Владимир Хубулов присоединился к «Крыльям Советов» в 2022 году. За это время он провел за самарцев 44 матча, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Ильзат Ахметов был арендован «КС» перед началом прошлого сезона. Ахметов принял участие в 31 матче, забил два мяча и отдал восемь голевых передач.
Алексей Сутормин пополнил состав «КС» в прошлом сезоне и провел за волжан 22 матча.