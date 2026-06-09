16% самарцев негативно относятся к испытательному сроку при приеме на работу

Спокойно к испытательному сроку относятся 48% опрошенных самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 16% жителей отрицательно относятся к испытательному сроку при приеме на работу. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.

«Спокойно к испытательному сроку относятся 48% опрошенных самарцев, еще 33% воспринимают его с пониманием», — сообщили аналитики.

Мужчины и женщины относятся к испытательному периоду почти одинаково. Спокойствие или понимание выражают 82% и 81% соответственно. Самые категоричные — горожане 35-45 лет, среди них негативно настроены 18%.

Выпускники вузов спокойнее реагируют на испытательный срок (12%), чем обладатели среднего профобразования (18%). Среди тех, чей доход превышает 150 тыс руб, спокойное отношение отмечают в 54% случаев, а отрицательное — в 19%. Люди с опытом испытательного срока реагируют спокойнее (51%), а среди тех, кто такого опыта не имел, негатива больше (18%).

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