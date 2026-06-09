На Московском шоссе в Самаре за ночь отфрезеровали 6 тысяч квадратов дороги

Ремонт Московского шоссе проводят в ночное время Фото: минтранс Самарской области

В Самаре на Московском шоссе за прошедшую ночь подрядчик отфрезеровал 6 тысяч квадратных метров старого покрытия. Работы шли на четырех полосах реверсивного движения — от проспекта Кирова до улицы Ново-Вокзальной. Об этом сообщили в минтранс Самарской области.

«9 июня ночью техника выйдет на три оставшиеся полосы. Работы будут идти поочередно, по одной полосе. Движение на остальных сохранится», — рассказали в ведомстве.

Параллельно подрядчик начнет фрезерование со стороны улицы Мичурина. В работе будут пять полос. На время ремонта выставят все необходимые средства организации дорожного движения. Ремонт Московского шоссе проводят в ночное время — с 21:00 до 7:00. Это помогает минимизировать неудобства для автомобилистов.

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